Chiavari: “Vertice sulla Sanità, a partire dai vaccini”

Il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, ha incontrato quest’oggi a Genova il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa. Al centro del colloquio i temi della sanità, a partire dal piano vaccini, dai provvedimenti allo studio del Governo per il contrasto alla pandemia e dalla gestione del sistema nel dopo emergenza.

“E’ stato un incontro molto proficuo”, dichiara Muzio. “Il sottosegretario Costa – prosegue – mi ha garantito il suo impegno sulla questione fondamentale del rafforzamento dei servizi essenziali e della piena ripresa di tutte quelle prestazioni che l’emergenza ha purtroppo differito o posto in secondo piano. Il sottosegretario ha inoltre assicurato un’attenzione puntuale alle problematiche del nostro territorio, da lui ben conosciute in ragione della sua esperienza in Consiglio Regionale nella passata legislatura. Quest’attenzione è confermata dalla prossima visita congiunta che faremo prestissimo nella ASL4 Chiavarese. Per tutti questi motivi ringrazio Andrea Costa, a cui mi lega uno stretto rapporto di stima e amicizia personale e politica, testimoniata dalla scelta di formare in Consiglio Regionale, in questa legislatura, un gruppo unico tra Forza Italia e Liguria Popolare, il movimento civico da lui fondato e che mi onoro di rappresentare nell’Aula di Via Fieschi”, conclude Muzio.