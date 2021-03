Chiavari: recupero e valorizzazione della rete sentieristica

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

«Come amministrazione stiamo portando avanti un progetto di valorizzazione della rete sentieristica cittadina, patrimonio eccezionale del nostro territorio, grazie al recupero degli antichi percorsi – dichiara il sindaco Marco Di Capua – Per proseguire con le attività di mappatura e rilievo cartografico eseguite dai tecnici incaricati, funzionali alla delineazione di una nuova guida integrata che presenteremo più avanti, è necessario provvedere anche alla pulizia e allo sfalcio delle strade vicinali censite a catasto che assumono carattere pubblico nel momento in cui le stesse svolgono la funzione di collegamento tra due sentieri comunali, diventando, quindi, un’alternativa percorribile».

La giunta ha recentemente approvato l’atto d’indirizzo relativo alla manutenzione di circa 30.000 ml, comprese le strade vicinali, ad uso pubblico, per dare continuità al progetto di recupero e promozione dei percorsi collinari in itinere.

Conclude Di Capua «La pandemia ha fatto riscoprire a molti il piacere di passeggiare a pochi passi dal mare, ammirando suggestivi scorci immersi nella natura: è nostro dovere curarli, tenerli vivi, rilanciando tutta la rete di itinerari chiavaresi».