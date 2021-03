Chiavari: omaggio di Elvira Landò a Luiso Sturla

Da Elvira Landò riceviamo e pubblichiamo questo componimento, in occasione del novantunesimo genetliaco del pittore.

LETTERA A LUISO



E' sera, ed io guardo

l'anima delle tue “carte”,

l'anima dai tuoi dipinti evocata

dal fondo dei mari

dei cieli

dei sogni

del fiume,

per dissetare noi ciechi

e sonnolenti viandanti...



Son presagi e racconti

che visitano il mistero

delle nostre piccole vite

e scuotono i cuori

chiedendo fedeltà al nostro sguardo.



No, non è più sera,!

non è sera per te, ma alba,

promessa, visione...



Di ogni luce il tuo giorno s'accende

e sboccia ancora ogni fiore.

Tu vigile osservi ogni volo,

ascolti ogni voce del tempo...

Tu spezzi l'inganno funesto

che spegne dei giorni l'attesa.



Tu vivi al di fuori del tempo.

Per te s'incendiano insieme

speranze e ricordi,

in luce che splende novella

e su ogni tua tela si frange

e respira.



Gli insetti, i trepidi insetti,

che tristi noi siamo,

sanno ancora volare e che importa

se breve è il lor piccolo volo,

se posson tornare a sapere

del rosso affocati tormenti...



E vita e mistero e ritorno

tu salvi per noi:

speranze e ricordi si sposano insieme.



È l'alba primeva

che prega affacciata all'abisso:

e dalla tua tavolozza

ci dice

che tutto può ancor ritornare

del tempo di primavera.



Elvira Landò, Chiavari marzo 2021