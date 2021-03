Chiavari: “La storia infinita del liceo Da Vigo”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale e capogruppo Pd, riceviamo e pubblichiamo



l’immagine di questa newsletter l’avrete sicuramente vista in queste ore. E’ una vicenda incredibile, mai accaduta in 150 anni. La nave Ever Given, una mastodontica portacontainer lunga 400 metri, si è incastrata nel Canale di Suez, mandando nei fatti in tilt una parte dell’economia globale. Dal Canale infatti passa circa il 12% del commercio mondiale. I ritardi nelle consegne di beni, tra cui materie prime e petrolio, stanno creando serissime conseguenze. I danni economici si calcolano in 10 miliardi di dollari al giorno.



I lavori per liberare il canale proseguono, e ad oggi una parte rilevante dell’economia mondiale è nelle mani di una ruspa che cerca di allargare l’argine del canale per provare a girare la nave che ha diviso il mondo.



CONSIGLIO STRAORDINARIO: LE DIMISSIONI DI TOTI E LA REVISIONE DELLA CAMPAGNA

Lunedì scorso c’è stata la prima parte del Consiglio Straordinario sulla campagna vaccinale che come opposizioni avevamo richiesto. La campagna a firma Toti fa acqua da tutte le parti, è necessario un urgente cambio di rotta, decisioni concrete e attuabili nell’immediato.

Qui vi lascio le nostre proposte che come Partito Democratico abbiamo presentato, dalle misure di potenziamento della campagna all’introduzione di liste di riserva giornaliere, dalla garanzia che le vaccinazioni per gli studenti di medicina riprendano sino alla richiesta dell’individuazione di una figura ad hoc che si occupi dell’Assessorato alla Sanità.

Alcune delle nostre idee sono state approvate, come la possibilità di intercedere con il Governo per il Patentino Covid free o per l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, o la revisione di una parte della campagna per renderla più capillare e precisa in tutto il territorio mentre altre, come immaginavamo, sono state bocciate come la richiesta a Toti di lasciare la delega di Assessore alla Sanità, che evidentemente non sa gestire.



Per l’elenco completo di cosa è stato approvato e cosa è stato bocciato, vi lascio qui il link.



LO SCIOPERO DEI LAVORATORI AMAZON

Nella stessa giornata c’è stato lo sciopero dei lavoratori a cui Amazon subappalta alcuni servizi. Mi sono recato nella sede Amazon di Genova, dove ho potuto parlare con lavoratori e sindacati, vi lascio qui un pezzo di conversazione che ho ritenuto doverosa citare da quanto è stata impressionante.

Ho già depositato la richiesta di audizione delle categorie e delle sigle sindacali in Regione, perché questo sfruttamento del lavoro e dei lavoratori non può essere accettato, in Liguria e in Italia.

IL CAOS LIGURE

La Liguria è fanalino di coda nella campagna vaccinale, lo abbiamo già visto e notato, dalla poca chiarezza, ai medici di famiglia lasciati allo sbando, alle poche informazioni.



Nel frattempo, però, c’è chi di questa confusione ne approfitta, e salta la fila. La vicenda del Segretario Generale della Giunta, uno degli uomini più vicini a Toti, che si imbuca e saltando tutte le categorie – ultrafragili e over 80 – riesce a farsi vaccinare e dichiara candidamente ai giornali che per lui è tutto normale, è la prova che oramai anche nelle stanze della Regione, a Palazzo de Ferrari, il piano è considerato un fallimento e siamo al “si salvi chi può”.



Diamo solo alcuni dati della campagna ligure: meno della metà sono gli over 80 che hanno ricevuto il vaccino e solo uno su cinque entrambe le dosi. Per la popolazione 70-79 anni, si tratta del 3%, quando la media nazionale è il doppio. Per quanto riguarda la scuola, mentre nel resto d’Italia le prime vaccinazioni sono al 50%, noi siamo fermi al 17%. E, infine, il personale sanitario non vaccinato è pari al 26%, il doppio che nel resto d’Italia. Non sono numeri delle opposizioni, ma il report del Governo italiano a fine marzo.



Proprio negli ultimi giorni, l’ennesima dimostrazione di quanto pressapochismo ci sia nella Giunta Toti: la decisione scellerata di togliere dosi di vaccino ai medici di famiglia per darle all’hub della Fiera del Mare, che oggi stesso Toti e alcuni Assessori (che infatti sono assenti in Consiglio) stanno inaugurando. Perchè per Toti è più importante inaugurare che vaccinare.



Qui vi lascio nel dettaglio, cosa è successo.



PROPOSTA DI LEGGE SULL’OBBLIGO VACCINALE

Nel mentre che la campagna vaccinale in Liguria va a rilento, il tema dell’obbligo vaccinale si muove a pari passo.

Un cluster scoppiato nell’ospedale di Lavagna che vede 9 pazienti del reparto di medicina risultati positivi al Covid 19, contagiati con ogni probabilità da un operatore sanitario che aveva deciso di non vaccinarsi non è assolutamente non considerabile. Nella sola asl4 il 15% degli operatori sanitari ha deciso di non vaccinarsi, come opposizioni abbiamo presentato una proposta di legge regionale che prevede che chi ha deciso di non sottoporsi al vaccino anti covid non possa entrare in contatto con i pazienti più fragili.

Lo stesso Toti ha ammesso che si devono prendere decisioni immediate sul tema e qualche giorno fa lo il Premier Mario Draghi si è espresso fortemente a favore dell’obbligatorietà del vaccino per chi lavoro in ospedale.

La proposta come è ovvio ha sollevato qualche critica: non si vuole fare la caccia all’untore e non si vuole in nessun modo denigrare chi, da ben più di un anno, si trova a lavorare tra un taglio alla spesa pubblica per la sanità e un altro, ma la richiesta di non entrare a stretto contatto con quei pazienti più fragili, a mio parere, è unicamente un qualcosa di buon senso, che chi ha intrapreso un lavoro del genere non può non condividere.

IL MESE DI MARZO

Con questa newsletter finisce il mese di marzo. Ci sono due cose strettamene collegate a questo mese che vorrei ricordarvi:

Marzo è il mese dell’endometriosi, una malattia fortemente invalidante di cui soffrono 3 milioni di donne in Italia. Mi ero già occupato del tema nello scorso mandato, scrivendo una proposta di legge, ma la pandemia ha bloccato ogni tipo di lavoro a riguardo. Ho ripresentato la proposta di legge, che andrà discussa alla prossima Commissione Sanità utile. Spero di portarvi presto buone notizie.

La proposta di legge popolare di Stazzema, come vi ho ricordato anche nelle precedenti newsletter, ha avuto modo di essere conosciuta e sostenuta grazie a decine di banchetti di raccolte firme in giro per i nostri comuni. Qui vi lascio il resoconto del grande lavoro che i ragazzi del Giovani Democratici del Tigullio hanno portato avanti. Vi ricordo che per chi ancora non avesse firmato, c’è la possibilità di farlo per questa settimana presso gli uffici del vostro Comune di residenza.



LOCAL: LICEO LINGUISTICO DA VIGO

Mi ero già occupato della succursale di Chiavari del liceo linguistico Da Vigo di Rapallo. La completa disorganizzazione della Giunta regionale ha portato ad uno scaricabarile continuo, con una soluzione lo scorso anno scolastico, trovata in extremis. Speravano forse di poter replicare lo stesso modus operandi, ma purtroppo la situazione ad oggi è nuovamente bloccata.

Avevo presentato un’interrogazione a riguardo all’Assessore competente Cavo, che però non era riuscita a fornire una risposta che desse una soluzione concreta al problema di quelle famiglie che stanno iscrivendo, o vorrebbero scrivere, i propri figli in una scuola, che ad oggi non ha le aule.

Tornerò presto sull’argomento, cercando di capire se e quali soluzioni ad oggi hanno intenzioni di mettere a servizio dei ragazzi.



IN DIRETTA: CAOS VACCINI IN LIGURIA



Vi lascio il link all’ultima diretta Facebook che ho fatto, nel caso ve la foste persa, sui vaccini e sulla campagna vaccinale. Le ultime novità, specialmente in Liguria, che hanno fatto sì che fosse necessario un momento di recap degli ultimi avvenimenti e delle modifiche sulla campagna.

Come al solito, vi do appuntamento a sabato prossimo alle 14.30.