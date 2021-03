Camogli: domani viabilità interrotta al confine con Recco (14-15.30)

Dal Comune di Camogli riceviamo e ripubblichiamo

Ordinanza n°. 28 del 25/03/2021 “disciplina temporanea della circolazione veicolare in via Ruffini il giorno 30 marzo 2021, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, in occasione di lavori al cimitero cittadino.

…Ordina

1) La circolazione veicolare in via Ruffini, nel tratto di via Ruffini (SP 30) compreso tra l’incrocio con via Romana e l’intersezione con Piazzale Migliaro il 30 marzo 2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e comunque sino alla fine del trasporto, per le motivazioni esposte in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è così disciplinata:

– E’ vietata la circolazione veicolare a tutti i veicoli, eccetto i mezzi della ditta incaricata dei lavori.

– I veicoli provenienti da via Romana diretti verso Recco dovranno svoltare a sinistra e procederanno sulla SP 30 e sulla via Aurelia (SS 1).

– I veicoli provenienti da Recco in direzione Camogli Centro – Via Romana dovranno invertire il senso di marcia immettendosi in piazzale Migliaro per poi proseguire a Recco per Camogli tramite la via Aurelia (SS 1).

