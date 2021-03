Camogli: “Crollo, si possono proseguire le ricerche”

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Questa a mattina al cimitero di Camogli, come da programma, Fondazione Cima, Vigili del fuoco, Marina Militare, Capitaneria di porto locale e tecnici del Comune, hanno fatto un sopralluogo. Cosa ne è emerso? Lo abbiamo chiesto al sindaco Francesco Olivari.

“Il recupero di superficie e appena sotto la parte franata è terminato. Ora, per procedere nella ricerca, occorre spostare i detriti e qualche masso abbastanza grosso E per fare ciò occorre utilizzare mezzi meccanici – spiega – Il sopralluogo è servito per capire se questa operazione si può fare in sicurezza per chi lavora. I primi riscontri sono positivi. Ora attendiamo la valutazione finale e poi si deciderà come meglio operare”.