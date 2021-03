Apicoltura: c’è anche il miele di ligustro

Da Arturo Assereto riceviamo e pubblichiamo

Al concorso 2020 (convegno con premiazione di domenica 21 scorso) da parte del sottoscritto è stato presentato un campione di miele di ligustro. Sono stato l’unico a presentarlo, certamente il primo in Liguria e forse anche in Italia. E’ stato ammesso al concorso e premiato con una “apina”.

Il ligustro è una pianta infestante che si sta diffondendo molto nella nostra riviera, fiorisce a giugno con inflorescenze a grosse masse gialle. Il nettare è raccolto volentieri dalle api (anche se nello stesso periodo fioriscono anche il castagno e il rovo) il miele di Ligustro è di colore abbastanza chiaro, di gusto gradevole. solo che cristallizza abbastanza velocemente diventando ancora più chiaro, e conseguentemente porta a cristallizzare gli altri mieli come il castagno che da solo cristallizzerebbe molto lentamente. Il Parco di Portofino ha intenzione di approfondire lo studio di questi cambiamenti floreali in atto, facendo eseguire ulteriori analisi pollini che dei mieli presentati al concorso.