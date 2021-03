Ai Lettori: Levante News si arricchisce grazie ad un nuovo gruppo editoriale

Il 10 aprile Levante News compie 12 anni durante i quali ha raggiunto risultati importanti per numero di lettori non solo in Liguria ed in Italia.

Levante News fa ora un salto di qualità con un nuovo gruppo editoriale serio ed affermato, un nuovo direttore responsabile, una nuova grafica.

Non si tratta di un punto di arrivo, ma di partenza verso una più ampia platea di lettori ed una maggiore rigorosa organizzazione. Saremo accanto ai nuovi colleghi per fornirvi, come sempre, un’informazione puntuale e corretta.

Marco Massa

Consuelo Pallavicini