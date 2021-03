Ruta: vaccinazioni, da domani si prenota in farmacia

da Facebook Comune di Camogli

In seguito ad un accordo con Asl 3 e Regione, Ordine dei Medici e Ordine dei Farmacisti è prevista l’apertura di punti vaccinali territoriali gestiti dalle farmacie, per la fascia di età 70-79 anni, con somministrazione di AstraZeneca.

A Camogli è attiva da domani, lunedì 29 marzo, la farmacia Serra a Ruta (via Aurelia 207): dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 si potrà prenotare la vaccinazione.

La giornata dedicata sarà il sabato, presso il salone parrocchiale (ex cinema), dalle 9 alle 12.30.

Sono previste 40 somministrazioni settimanali.