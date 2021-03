Recco: ciclisti in gruppo, fanno l’andatura alle auto

Accade sempre più spesso di incontrare ciclisti che procedono in gruppo discorrendo tra loro e limitando l’andatura agli automobilisti che, per la ristrettezza della carreggiata e le curve non riescono a superare questi atleti. Un lettore ci segnala la frequenza degli episodi e le reazioni alla richiesta di lasciare libero il centro carreggiata.

Certamente il lettore ha ragione, quanto descrive accade. Vogliamo però precisare che la maggior parte dei ciclisti rispetta le regole. A fronte di una percentuale di ineducati non è giusto coinvolgere tutta la categoria.