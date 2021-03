Passato il freddo, potava un albero in località Cotù, presso la cappella della Madonna del Fulmine a Recco. L’uomo nel tardo pomeriggio ha perso l’equilibrio per motivi imprecisati ed è caduto. Sul poto il 118 con la Croce Verde di Recco e i vigili del fuoco di Rapallo. Il potatore avrebbe riportato fratture agli arti nella parte destra del corpo. E’ stato trasferito al pronto soccorso del San Martino in codice giallo.