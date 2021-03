RASSEGNA STAMPA. Tigullio, sono 34 i nuovi positivi

Oggi, domenica 28 marzo auguri a Sisto. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: ratto (rapido; presto, rapidamente; rapimento, specie di donna; rapina; estasi, rapimento; grosso topo). Proverbi: “L’erba del vicino è sempre più verde”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA:

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “All’Asl 4 i nuovi contagi sono 34; in ospedale ci sono 56 pazienti di cui 8 gravi”. Covid economia: “I locali chiusi fino a maggio, siamo noi i più penalizzati”; “A Rapallo il Portico da ristorante è diventato mensa”; “A Rapallo donate un uovo, sarà Pasqua per tutti”. Covid scuola: “In classe tutta la fascia dell’obbligo”; “Una terrazza attrezzata per la didattica outdoor”. (Commento. Tra i tanti ripetitivi interventi su pandemia, vaccini, didattica e drammatiche conseguenze in campo economico, l’unica cosa certa sono i numeri dei contagi sempre alti. Ancora non si è trovato il sistema per salvare salute ed economia.)

Sestri Levante: rete idrica, la sostituzione dei tubi slitta al prossimo anno. Sestri Levante: nuovo libro, Guareschi protagonista. Lavagna: addio ad Abramo Simonini, presidente onorario Ampi. Chiavari: Mazzini est, nuova ala con 10 aule e 2 laboratori. Chiavari: botteghe storiche, arriva il primo sì per istituire l’albo. Chiavari: una pianta di rose per ricordare Antonio Morando. Chiavari in fiore: sboccia la speranza, Chiavari: Rovergno celebra Dante.

Zoagli: parcheggio flessibile. Rapallo: la costruzione della diga in tre fasi, Rapallo: Harry e Meghan ispirano una colomba pasquale. Santa Margherita Ligure: torna l’annuario 2020.

Coreglia Ligure: discarica abusiva, esposto del sindaco ai carabinieri. San Colombano: Matteo Campodonico rileva la lavanderia San Giorgio.