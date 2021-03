Parco di Portofino: il futuro nell’incontro promosso da “L’Ochin”

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

L’Associazione camogliese “L’Ochin” ha promosso un incontro in streaming, introdotto dalla presidente Silvia Neonato, dal titolo “Il Parco di Portofino tra passato e futuro”. A parlarne Alberto Girani, per molti anni direttore del parco, che fu istituito nel 1935.

Girani ha prima di tutto raccontato brevemente la storia del territorio, abitato sin dall’età del bronzo (Castellaro); ha ricordato come sui fondali di Portofino si siano trovati resti fenici e romani; le sedi religiose come le abbazie di San Fruttuoso e di San Girolamo della Cervara, la Millenaria, San Nicolò di Capodimonte; i 36 mulini ubicati sul monte e l’utilizzo militare. Infine la vocazione turistica iniziata soprattutto da Sebastiano Gaggini.

Nel 1977 l’Ente Parco viene soppresso e il territorio posto sotto la tutela della Regione Liguria. Prima del 1995 si cerca di ampliarlo senza però riuscirvi. Nel 2000 viene istituita l’Area Marina Protetta. Nel 2004 sembra diventi nazionale, ma cade il Governo; nel 2013 si legifera un accorpamento con altri parchi, che non viene effettuato; nel 2017 viene istituito come parco nazionale, ma non viene avviato l’iter; nel 2019 è commissariato; l’Ente non ha un bilancio dal 2019, ha perso 6 unità di personale, ha un solo guardiaparco.

Per Girani “Il parco è un pezzo di futuro, non vi si fa un’economia di consumo. Se un parco funziona pone dei vincoli paesaggistici che possono cozzare contro altre mentalità. Se la logica è elettorale e legata ad interessi locali ci si muove in un modo, se si vuole tutelare il paesaggio in un altro. Puntare ad un riconoscimento Unesco potrebbe essere una chiave. Occorrerebbero progetti che nascono dal territorio”.

Il parco, commissariato, nel frattempo ha perso molti fondi e ha fatto pochissimo. In pratica è abbandonato a se stesso. Ad esempio quello delle Cinque Terre nel 2019 ha avuto un bilancio di 20 milioni di euro, quello di Portofino, anche se non approvato, si aggirerebbe sugli 8oomila. L’Area Marina invece è attiva e dà lavoro.

Per Girani occorrerebbe puntare su due fronti: insistere per un parco nazionale, che porta molte risorse, ed ottenere un riconoscimento Unesco.

Chi desidera ascoltare l’incontro può visitare la pagina Facebook de “L’Ochin”.