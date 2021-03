Musit: Concorso canoro discografico nazionale, come partecipare

Da Ital Promotion riceviamo e pubblichiamo

In un momento in cui il mondo della musica trova sempre più spesso su Internet i suoi protagonisti e l’attuale emergenza sanitaria induce a limitare gli spostamenti, nasce un nuovo contest che si svolge interamente in Rete. Dedicato a cantanti e gruppi che vogliono farsi conoscere dal mondo della discografia e dello spettacolo, “Musit” (acronimo di Musica Italiana) è un concorso canoro discografico nazionale annuale pensato come una vetrina virtuale che permetta facilmente lo scouting di nuovi talenti della musica da parte di professionisti del settore.

Organizzato dalla casa di produzione La Flotta in collaborazione con l’Associazione Buio Pesto, il concorso si svolge interamente in Rete, attraverso il sito www.musit.it, modalità che garantisce agli artisti anche visibilità del proprio progetto musicale da parte di promoter, produttori, discografici, giornalisti e “addetti ai lavori” in completa sicurezza e senza spese aggiuntive oltre la quota di iscrizione.

La giuria – composta da nove membri, uno per ogni categoria professionale legata al mondo della musica e della discografia – vede grandi nomi della musica italiana come i cantanti Michele Zarrillo e Rocco Tanica (di Elio e le Storie Tese), il discografico Roberto Rossi (direttore artistico della Sony Music Legacy), l’editore Lodovico Pagani (A&R Manager di Warner Chappell), accanto a professionisti dell’informazione musicale come Giuditta Arecco (speaker di RDS) e Franco Zanetti (direttore editoriale

di Rockol) e ai rappresentanti del mondo della produzione musicale Gaetano Cappa (direttore artistico dell’Istituto Barlumen e più volte selezionatore e vocal coach di X-Factor e The Voice), Massimo Morini (cantante, musicista e direttore d’orchestra del Festival di Sanremo) e Marco Barusso (musicista, produttore e tecnico del suono).

La giuria valuterà, in remoto, tutti i concorrenti decretando un vincitore assoluto per ognuna delle due categorie: Cantautori (canzoni originali edite o inedite) e Interpreti (cover). Entrambe le categorie possono essere composte da Solisti, Gruppi Vocali o Musicali.

Il contest è riservato ad artisti dai 14 anni compiuti in su, che siano cittadini italiani, residenti in Italia e non siano vincolati da un contratto discografico.

Per ogni concorrente verrà realizzata una pagina dedicata sul sito che conterrà un massimo di 3 Fotografie, 3 Video (Link), 3 Canzoni (Link), più una breve Biografia. Il termine per le iscrizioni è stato prorogato al 30 aprile 2021.

I vincitori di entrambe le categorie verranno messi sotto contratto da una casa discografica e ad entrambi verrà pubblicato un singolo con annesso lancio promozionale nazionale. Come ulteriore premio opzionale, se il regolamento lo permetterà e sussisteranno le adeguate condizioni da esso previste, i due vincitori verranno successivamente iscritti dalla casa discografica alla prima edizione disponibile di Sanremo Giovani.

Sul sito www.musit.it si possono trovare: la presentazione, il regolamento, i premi, la pagina della giuria (con un videomessaggio per ciascun giurato), una pagina web dimostrativa (per visionare come sarà strutturata per ogni iscritto) e la pagina per l’iscrizione. Per partecipare basta iscriversi inviando un’email ad entrambi gli indirizzi musit-concorso@libero.it e musit@laflotta.it con tutti i dati richiesti nella pagina.

A questo link si può visionare il video di presentazione, che contiene anche un videomessaggio da parte di ogni giurato: http://www.youtube.com/watch?v=F5hlaUKEqrc

La Flotta S.r.l. e Associazione Buio Pesto

via Cavour 34, 16031 Bogliasco (Genova) – Italy

Tel 010 3471806 – Cell 334 1707770

www.musit.it www.musit.info www.musicaitaliana.info

musit-concorso@libero.it musit@laflotta.it

Musit Concorso – Presentazione