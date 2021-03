Levanto: escursionista infortunata e barellata (2)

Dall’ufficio Relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo

I Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Levanto sono intervenuti oggi pomeriggio sul sentiero 573, nel comune di Levanto, per soccorrere un’escursionista della zona infortunatasi ad una caviglia.

La 67enne stava percorrendo il tratto di sentiero che da località Sopramonte scende verso Levanto quando è caduta ferendosi la caviglia,

Non essendo più in grado di camminare autonomamente ha chiamato i soccorsi i quali l’hanno subito immobilizzata su una barella da sentiero e l’hanno trasportata sulla strada dove l’ambulanza era già in attesa per condurla al pronto soccorso.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i volontari del soccorso alpino ed il personale del 118.