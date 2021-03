Levanto: escursionista cade, frattura scomposta alla caviglia

Da Relazioni Esterne Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Doppio intervento oggi del soccorso alpino Liguria per due persone infortunate.

Il primo episodio è avvenuto questa mattina. Un ragazzo giovane, classe 2000, si stava arrampicando sulla falesia Bocca di Bacco a Orco Feglino (Savona). Durante l’arrampicata è caduto. Gli amici hanno allertato il 118. Alla fine, per via della zona raggiungibile via terra solo dopo una quarantina di minuti lungo un sentiero, a recuperarlo è stato l’elicottero proprio del 118 Grifo, su cui viggia anche un tecnico del soccorso alpino. Il ragazzo è stato issato a bordo e portato al San Martino con una sospetta frattura al polso destro. Prima dell’intervento di Grifo si erano già mossi comunque soccorso alpino, vigili del fuoco e Croce Verde di Finalborgo.

Nel pomeriggio, invece, una donna è caduta lungo un sentiero alle spalle di Levanto. Sul posto sono intervenuti subito vigili del fuoco e Croce Rossa di Levanto che hanno prestato le prime cure. È stato poi il personale medico del soccorso alpino a visitare nuovamente la donna che è stata trasportata all’ospedale della Spezia in codice giallo con una frattura scomposta alla caviglia destra.