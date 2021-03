Da Claudio De Marchi riceviamo e pubblichiamo

Riguarda i bidoni della raccolta vetro e vorrei, per mezzo della Vs redazione, chiedere a tutti coloro che vanno a portare il vetro se per cortesia possono appoggiare le bottiglie nel cassonetto e non lanciarle. Questo avviene molto spesso anche di notte. Non credo sia un grande sacrificio ma un gesto di buona educazione e di rispetto per gli altri.

Grazie.