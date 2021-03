Lavagna: vigili urbani dotati di bombolette al peperoncino

L’amministrazione comunale di Lavagna, considerato che le 14 bombolette di ricarica per spray anti aggressione in dotazione alla polizia urbana sono scadute, ha provveduto ad acquistare le ricariche di ricambio presso la ditta “Defence System 2.0 Srl” al prezzo di 597 euro iva compresa.

Nella determina si specifica: “Tali strumenti di autotutela, non classificabili come armi, assicurano in determinate situazioni un valido e proporzionato deterrente rispetto a minacce imminenti e pregiudizievoli; il personale del Comando Polizia Locale, per svolgere con regolarità ed in sicurezza la propria attività, è stato dotato dello strumento di autodifesa spray anti aggressione RSG2”.

La determina dirigenziale del Comune di Lavagna è interessante poiché richiama il decreto ministeriale (12 maggio 2011, n. 103) che descrive le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e non hanno attitudine a recare offesa alla persona. Gli spray anti-aggressione devono corrispondere alle caratteristiche tecniche indicate e devono essere: costituiti da una miscela a base di Oleoresin Capsicum (OC), sostanza derivata dal peperoncino e dal suo principio attivo, la capsaicina; devono contenere una miscela non superiore a 20 ml; devono contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10%, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicino iditotali pari al 2,5%. La miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; devono essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale; devono avere una gittata non superiore a 3 metri.