Sono stati ultimati i box realizzati in via Mazzini nella proprietà della famiglia Olivari. L’esterno, grazie alla cessione di parte del terreno e l’arretramento di un muro, consente a chi scende da salita San Prospero, di vedere se sono in arrivo veicoli; aspetto questo molto importante. All’interno, disposti su tre piani, 41 ampi posteggi di cui due soli al momento ancora invenduti.