Camogli: crollo cimitero, da domani si ricomincia a operare

Nonostante le condizioni meteo favorevoli, ieri e oggi sono state sospese le ricerche di resti nel cumulo di terra, falesia e detriti dei loculi precipitati a mare al cimitero di Camogli. Ciò potrebbe significare che si ritiene pressoché esaurito il ritrovamento di reperti; anche se, per domani, è previsto un nuovo sopralluogo dei tecnici di Fondazione Cima per verificare la tenuta della parete e il rischio di chi vi opera sotto.

Proseguono intanto i lavori per realizzare le fondamenta dei loculi prefabbricati che verranno posti nella piana “H” del cimitero su progetto esecutivo a firma dell’ingegnere Eric Parpaglione e del geologo Andrea Robbiano, approvato dalla giunta. Martedì si riunirà anche il Consiglio comunale di Camogli, ma, salvo la presentazione di mozioni, non è prevista la discussione di argomenti relativi al crollo.

Prosegue anche l’inchiesta della Procura che ha acquisito le perizie che l’amministrazione comunale, in tempi diversi, aveva affidato a professionisti esterni al Comune; perizie che evidentemente non potevano tenere conto delle successive potenti mareggiate abbattutesi sulla falesia. A tal proposito come verrà difeso il cimitero? Con la costruzione di un muraglione?

Nelle foto un mezzo dei vigili del fuoco che ha lasciato Canogli venerdì ed uno dei punti dove è fissata la rete paramassi a difesa di chi lavora nel cumulo di detriti alla ricerca di reperti