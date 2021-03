Val d’Aveto: Complesso Musicale, due masterclass

Dal Complesso Musicale di Santo Stefano d’Aveto Aps riceviamo e pubblichiamo

Le attività delle bande e dei cori in questo lungo periodo di pandemia globale legata al Covid-19 hanno subito un arresto, dalle sedi non si sentono più le voci cantare e i loro strumenti suonare. Armonie, momenti di condivisione e vita associativa che vanno a mancare nelle realtà di città e paesi. Con l’arrivo della primavera, quale stagione di rinascita, il Complesso Musicale di Santo Stefano d’Aveto APS ha iniziato a programmare la stagione estiva con le Masterclass. A giugno dal 21 al 25 ci sarà la masterclass di trombone tenuta da Diego Di Mario, 1° Trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che da qualche anno sceglie il nostro paesino montano per una tappa dei suoi corsi. Nel mese di luglio dal 19 al 23 ospiteremo la masterclass di tromba tenuta da Fabiano Cudiz, docente al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

Sarà un’occasione per studiare musica, respirare aria buona, degustare prodotti tipici e nei momenti di pausa fare qualche passeggiata in uno splendido ambiente naturale. La sede delle masterclass è a 1017 m slm nell’entroterra ligure dove i Monti Groppo Rosso, Bue e Maggiorasca fanno da cornice alle lezioni degli ottoni, che nella bella stagione si svolgono all’aperto, e fanno si che nelle vie del paese risuonino melodie fresche e ricche che accompagnano la vita di residenti e villeggianti.

Entrambe le Masterclass si potranno realizzare solo se la Liguria sarà in zona gialla e se gli spostamenti previsti nel Dpcm anticontagio lo consentiranno. Per chi fosse interessato e volesse partecipare, abbiamo un indirizzo email di riferimento: masterclassaveto@gmail.com e il contatto telefonico del nostro direttore Davide Pedrazzi: 3493249985.