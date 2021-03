Un uovo di Pasqua color rosso-arancione

La Liguria prosegue in zona arancione fino a venerdì 2 aprile. Il 3 (sabato santo), 4 (Pasqua) e 5 (Lunedì dell’Angelo) saremo in zona rossa. Poi arriverà un decreto (in vigore dal 7 aprile) che a quanto pare non contempla zona gialla (solo arancione o rossa a seconda degli indici) e prevede nel ponte del 24-25 aprile e dell’1-2 maggio il ritorno alla zona rossa.

Lunedì alle 17 i presidenti delle regioni incontreranno i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Maria Stella Gelmini, ma i giochi sembrano fatti.