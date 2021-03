‘Santa’: presentato l’annuario cittadino

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure, ha aperto la presentazione in streaming del primo annuario cittadino. “Un obiettivo per noi importante per sviluppare un senso di comunità, tanto più in un periodo difficile e complicato come questo. L’annuario presenta quanto accaduto, un grande contenitore che racconta il 2020; confidiamo che ne seguano altri. Questo primo numero è dedicato soprattutto alle associazioni, a chi si è impegnato per la nostra città. Vogliamo renderlo sempre più uno strumento per conoscere la nostra realtà, dare una panoramica”.

La pubblicazione, di 124 pagine, ne ha una novantina dedicate alle 87 associazioni di ‘Santa’ divise in 3 aree: musica-cultura-tradizioni; sport; volontariato sociale. Ovviamente si parla anche della storia di Santa e dell’attualità trattando argomenti come il ripristino del porto, le attività di restyling, la nuova piastra ambulatoriale. A realizzare l’annuario, stampato in 3.500 copie in distribuzione dalla prossima settimana principalmente presso l’ufficio Comunicazione, Andrea Ferro, Giuseppe Risso, Andrea Chiantore.

In collegamento anche l’assessora Beatrice Tassara e la consigliera comunale Patrizia Marchesini.