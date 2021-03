San Colombano: “San Giorgio, premiato il lavoro di squadra” (3)

Dall’ufficio stampa di Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di “Forza Italia – Liguria Popolare”, riceviamo e pubblichiamo

“E’ davvero una bellissima notizia per le maestranze, per le loro famiglie e per la comunità intera la formalizzazione di un’offerta d’acquisto per la lavanderia San Giorgio di San Colombano Certenoli in Val Fontanabuona, comunicata quest’oggi dal curatore fallimentare dott. Alberto Marchese. E’ un passaggio fondamentale per il salvataggio e il rilancio di questa attività, la salvaguardia dei posti di lavoro, il mantenimento di un importante presidio produttivo sul nostro territorio.

Il risultato che si profila è l’esito dell’unità d’intenti e dell’impegno deciso e corale di tutti i soggetti coinvolti, che hanno fatto squadra per il raggiungimento dell’obiettivo comune e hanno messo in campo, ciascuno nel suo ambito e per le sue competenze, azioni finalizzate a garantire un futuro all’azienda. Tutti hanno remato nella stessa direzione: l’Amministrazione comunale nella sua interezza, il sindacato, il curatore fallimentare, le maestranze. Sono soddisfatto per aver potuto contribuire, assieme agli altri consiglieri regionali del territorio, alla definizione e alla realizzazione di questo percorso certamente non facile, che oggi sta portando i suoi frutti”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.