San Colombano: “San Giorgio, il grazie del sindaco” (5)

Da Carla Casella, sindaco di San Colombano Certenoli, riceviamo e pubblichiamo

È stata formalizzata una offerta al curatore fallimentare per l’acquisizione della lavanderia San Giorgio Spa.

A presentarla un giovane imprenditore del Tigullio, apprezzato in tutto il mondo.

L’Amministrazione Comunale di San Colombano Certenoli ha seguito giorno dopo giorno la delicata vicenda tramite il curatore fallimentare che ha portato avanti la trattativa con professionalità e discrezione.

Una notizia positiva per i lavoratori che anche in questo periodo di incertezza hanno continuato a lavorare con la professionalità che li ha sempre contraddistinti, per le loro famiglie, per tutta la comunità di San Colombano Certenoli e della Val Fontanabuona.

È stato raggiunto un obiettivo importantissimo sia dal punto di vista occupazionale che sociale.

L’Amministrazione comunale da’ il benvenuto al nuovo imprenditore con l’auspicio di poter collaborare insieme fattivamente per ottenere sempre risultati migliori.

Un grazie a tutti coloro che insieme, in sinergia, hanno dato il loro contributo.