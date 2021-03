La soluzione positiva del caso della lavanderia industriale San Giorgio di San Colombano, era arrivata oltre un mese fa da Lavagna, come Levante News aveva anticipato e come sapevano gli addetti ai lavori. Un mese in cui sono state fatte verifiche, accertamenti e dove i sindacati e il Comune hanno capito che la soluzione prospettata per salvare l’azienda era fattibile.