San Colombano: “La rinascita della San Giorgio” (4)

San Colombano Certenoli. Il gruppo consiliare Territorio e Sviluppo esprime viva soddisfazione per la vendita della Lavanderia industriale San Giorgio di Scaruglia, situazione che chiuderà lo stato fallimentare in atto e che ne ha sancito un grave crisi.

Questo risultato è stato un impegno per recuperare un settore industriale e più di 30 lavoratori che rischiavano di restare senza un’occupazione.

Il gruppo consiliare Territorio e Sviluppo si è attivato immediatamente per primo insieme all’organizzazione sindacale della Cgil di Chiavari convocando un consiglio comunale straordinario.

Per questo intendono per primi ringraziare i dipendenti che sono stati al loro fianco per una “battaglia” che sembrava persa in partenza.

Un doveroso grazie al sindacato che è stato un grande aiuto per tutto questo periodo.

Un grazie alle istituzioni al Comune ed in particolar modo alla Regione Liguria agli Assessori e soprattutto a quei consiglieri che sono stati parte attiva.

Un augurio al nuovo acquirente che possa far rifiorire questa azienda così come ha potuto fare per altre attività del territorio.

Il nostro gruppo resta a disposizione per sostenere le aziende del territorio quale futuro occupazionale di questa valle già fin troppo colpita dalla crisi economica.