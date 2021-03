Recco: le statue e lo smog in piazza San Giovanni Bono

Oggi si parla soprattutto di covid, vaccini, zone rosse e indennizzi. L’inquinamento? Dettagli. Piazza San Giovanni Bono a Recco, a differenza degli adiacenti tratti di via Roma e Assereto non è punto di grande transito. Eppure le quattro statue che arricchiscono la facciata della chiesa dedicata a San Giovanni Battista non sono certo annerite dal fumo delle candele. Anni fa l’arciprete don Pasquale Revello le aveva fatte ripulire. In breve tempo però le sculture hanno dimostrato il loro ruolo di “spie” dello smog.