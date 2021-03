RASSEGNA STAMPA. Vaccini, dosi ridotte, saltano le prenotazioni

Oggi sabato 27 marzo, auguri ad Augusta. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: carotaggio (operazione di prelevamento di campioni di roccia, detti carote, (dal sottosuolo per mezzo di sonde munite di apposite apparecchiature). Proverbi: “Ogni giorno ha il suo amore e dolore”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 sono 48 i nuovi contagiati e salgono a 56 i ricoverati di cui 7 in terapia intensiva”. “Focolaio in corsia, accertamento dei Nas”; “Mio nonno vittima di un cluster, scoperto mentre era ricoverato”. Vaccini: dosi ridotte, da 1.600 e sole 600 la settimana; saltano le prenotazioni”. “Dializzato 80enne in attesa, sarà vaccinato, ma per l’età”. Covid economia: “Cinema e teatri ancora inchiodati al palo”. Covid scuola: “La didattica a distanza disturbi alimentari in crescita

Sestri Levante: violenza di genere senza fine. Sestri Levante: rete idrica, doppio crac. Chiavari: autostrade, il Tigullio chiede esenzioni. Chiavari: accreditate dalle poste le pensioni di aprile. Chiavari: gli spacciatori finiti in cella capaci di vendere 300 dosi al giorno. Chiavari: lavori in stazione, proteste dei cittadini.

Rapallo: porto Riva, firmato l’atto per il via ai lavori. Rapallo: morto il professor Domenico Pertusati. Portofino: Madonna del Rosario, restaurata la cappella. Portofino: un giardino di alghe nell’area protetta. Portofino: torna il concorso Clip.

Camogli: crollo cimitero, ora due giorni di stop alla ricerca dei resti.

Ne: miniere, Scajola con i sindaci. Mezzanego: Luigi e Daniele testimonial della val Mogliana.