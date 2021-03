Rapallo: porto, un’operazione voluta dal sindaco

L’imprenditore Davide Bizzi, ha voluto essere a Rapallo ieri, primo giorno valido per la firma della convenzione col Comune, dopo l’ok della Prefettura. Ha chiamato il figlio a sedersi con lui al tavolo della presidenza ed ha assistito alla lettura da parte del segretario generale del Comune dottor Mario Vittorio Canessa. Non ha preso ufficialmente la parola ed ha lasciato Rapallo dopo avere apposto la firma sul documento, assieme all’architetto Rodolfo Orgiu, dirigente del Comune e all’avvocato Salvatore Sanzo, presidente della società che gestisce lo scalo e “architetto” dell’intera operazione finanziaria che ha permesso il salvataggio del porto Carlo Riva.

Non casuale il fatto che l’unico membro della maggioranza rapallese presente fosse il sindaco Carlo Bagnasco; a sottolineare che è stato l’unico contrario a ritirare la concessione (fatto che avrebbe lasciato il porto improduttivo per anni) e a credere in questa operazione sposata da Davide Bizzi.