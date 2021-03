Rapallo: porto e città che cambia, plauso della maggioranza (2)

Dai sottoelencati capigruppo Consiglio comunale Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La giornata di ieri rimarrà senza alcun dubbio nella storia di Rapallo. E’ stato infatti siglato l’accordo tra Comune, la Porto Internazionale di Rapallo s.p.a e la Bizzi&Partners che permetterà di dare il via, a partire dalla prossima settimana, all’opera di ricostruzione del Porto Turistico “Carlo Riva”.

Bagnasco Sindaco, Lega Salvini, Viva Rapallo, Forza Italia – Liguria Popolare e Brigati per Rapallo, forze che compongono la maggioranza, desiderano esprimere massima soddisfazione e rivolgere le più vive congratulazioni al Sindaco Carlo Bagnasco e a tutti gli attori coinvolti in questo complesso iter per aver raggiunto un risultato così rilevante.

Ieri pomeriggio, nonostante non fossimo presenti fisicamente in virtù delle attuali normative sanitarie e al fine di evitare eccessivi assembramenti, siamo stati orgogliosi di essere rappresentati dal Sindaco a cui siamo vicini sin dall’inizio di questo percorso.

Tutta la maggioranza infatti ha da sempre auspicato il risultato raggiunto ieri. Ciascuno di noi ha lavorato quotidianamente per il medesimo obiettivo, restituire il porto turistico alla Città e ai suoi cittadini nel minor tempo possibile.

Siamo certi che, non appena le numerose opere in corso verranno completate, il porto turistico, il dragaggio del golfo, la copertura del S. Francesco, il depuratore, gli “alberghetti” e l’hotel Savoia, la Città si presenterà totalmente rinnovata e sarà pronta per essere proiettata verso un futuro economico e sociale più roseo.

Salvatore Alongi – Bagnasco Sindaco

Fabio Proietto – Lega Salvini

Alessandra Ferrara – Viva Rapallo

Giorgio Tasso – Forza Italia – Liguria Popolare

Cristina Ardito – Brigati per Rapallo