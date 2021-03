Rapallo: Paolo Petralia in visita ai Volontari del Soccorso

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di ieri, il direttore generale di Asl 4 Paolo Petralia ha fatto visita alla sede dei Volontari del Soccorso di S.Anna.

Il presidente dei volontari, dott.ssa Giorgia Brigati, il direttore dei servizi e vari consiglieri e militi della p.a insieme ad una nutrita rappresentanza della protezione civile e dei vab, hanno ricevuto il direttore generale, che ha potuto visitare la sede e i locali dove si svolgono le attività dell’associazione.

La sala operativa, la centrale radio, le sale del consiglio ambulatorio sanitario, gli uffici amministrativi, il bar sociale, il parco automezzi fino alla zona dove i militi si preparano con apposito abbigliamento per le uscite in emergenza relativa al covid che, purtroppo caratterizzano l’attuale periodo.

Il direttore ha preso visione dei dati relativi alle numerose attività svolte e i numeri dell’organico della pubblica assistenza, che oggi conta su oltre 150 militi volontari effettivi.

Il dott. Petralia ha ringraziato e si è complimentato per l’importante servizio svolto in favore della comunità, offerto in piena collaborazione con la Asl e il 118, che permette di dare risposte efficaci e qualificate sul piano dell’assistenza e del trasporto sanitario ai cittadini in questo delicatissimo momento.

Petralia ha rivolto un sentito grazie anche ai numerosi militi volontari della protezione civile per l’impegno sociale sul territorio e per la collaborazione con gli enti istituzionali. Collaborazione spesso determinante per la risoluzione di problematiche complesse.