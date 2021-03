Rapallo: il Pd risponde all’appello della Consulta

Da Giancarlo Cecconi, Segretario Circolo Pd Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: 80 uova per altrettanti bambini

Come circolo PD Rapallo, aderiamo all’iniziativa appello della Consulta del Volontariato Rapallo.

Per questa Pasqua un invito alle nostre e nostri iscritti e simpatizzanti, per rendere più “dolce” più “zuccherose”, queste giornate di Festa.

In questo momento così difficile per sempre più persone che causa il covid-19 cadono in difficoltà economica, ci sembra ottima l’iniziativa a favore dei bambini meno fortunati, dando loro un aiuto concreto, del Progetto Buon Sammaritano Rapallo via Emiliani 38.

Il centro è aperto nei seguenti orari: al mattino dalle 8.30 alle 11.30 nel pomeriggio dalle 14,15 alle 15.30.Vi invitiamo a fare le consegne direttamente al Centro.

La solidarietà in circolo del PD continua, non lasciamo nessuno solo.

#IoCiSonoPD