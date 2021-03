Rapallo: “Firma sul porto, il plauso al sindaco” (5)

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

“La firma dell’atto suppletivo della concessione demaniale marittima relativa al porto di Rapallo con la Bizzi & Partners e il conseguente avvio dei lavori per la ricostruzione della diga, previsto per l’inizio della prossima settimana, rappresentano un momento di straordinaria importanza per la città e per tutto il Tigullio. Si tratta di un grande risultato ottenuto in tempi veramente brevi, frutto della sinergia tra l’Amministrazione pubblica e i soggetti privati. L’intervento consentirà la messa in sicurezza dell’abitato e dello scalo colpito dalla mareggiata dell’ottobre 2018 e, in prospettiva, costituirà un potente volano per l’economia del comprensorio. Desidero esprimere il mio plauso al sindaco Carlo Bagnasco e a tutta l’Amministrazione comunale per il lavoro svolto, di concerto con gli altri Enti tra cui la Regione, che si è da subito resa disponibile, per quanto di sua competenza, a sostenere il Comune in questo percorso. A distanza di poco più di due anni da una delle più devastanti mareggiate che la Liguria ricordi, l’avvio dei lavori è un segnale concreto di ripartenza e rinascita per il nostro territorio, oltre che un modello positivo di buona amministrazione”.

E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.