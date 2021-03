Rapallo-Acquaviva: dalla musica a una sfida a base di focaccia

La Cassarmonica di Acquaviva delle Fonti e il Chiosco della Musica di Rapallo al centro di un simpatico incontro da remoto tra i rappresentanti dei due Comuni. Da Rapallo presenti il sindaco Carlo Bagnasco, l’assessore Elisabetta Lai; il presidente della Banda di Rapallo, Francesco Angiolani e il direttore della stessa, Maestro Daniele Casazza; il funzionario Antonio Gori.

Si è parlato molto delle due strutture musicali, uniche in Italia, della bellissima realtà bandistica delle due città. Poi dalla musica si è scivolati sulla gastronomia: Lai ha parlato delle specialità locali, della Deco e spiegherà al Comune pugliese come ottenerlo e farlo funzionare. Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti ha invitato i rapallesi, con tanto di banda per la prossima estate. E’ già stata annunciata una sfida tra la focaccia ligure e quella pugliese.