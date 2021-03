Lavagna: lunedì asfaltatura in via Barattina e degli Ulivi

Dallo staff del sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che lunedì 29 marzo p.v.,salvo imprevisti, verranno eseguiti i lavori di asfaltatura finale del tratto di Via Barattina interessato dall’intervento di consolidamento, con conseguente riapertura della viabilità ordinaria.

Sempre nel pomeriggio di lunedì verranno eseguiti anche i lavori di asfaltatura di un tratto particolarmente deteriorato di Via Degli Ulivi, indicativamente compreso tra l’imbocco da Via Rezza e l’incrocio con via Barattina. Pertanto dalle ore 14.00 alle ore 18.00 circa tale tratto di strada sarà interdetto al traffico. Le strade alternative principali per raggiungere le località poste a monte dell’interdizione veicolare potranno essere Viale Costa Dei Landò da San Salvatore di Cogorno o Via Dei Cogorno da Lavagna.