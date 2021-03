Chiavari: incontro su “Congo: sfruttamento senza fine”

Dall’Associazione “Verità e giustizia: il Tigullio per i diritti” riceviamo e pubblichiamo

Cobalto, coltan, tantalio. Metalli e minerali che sono il nuovo oro del continente africano, trasformati in oggetto dei desideri dai colossi della telefonia mobile e dai grandi brand delle case automobilistiche per realizzare smartphone e batterie elettriche.

Il Congo è uno dei principali esportatori al mondo di questi metalli preziosi, estratti dalle sue miniere dove vengono reclutati (spesso a forza, da gruppi paramilitari che controllano il territorio), e impiegati massivamente, soprattutto bambini e ragazzi che, per le loro dimensioni fisiche e per la loro agilità, riescono a calarsi più facilmente nei buchi aperti nella montagna per asportare il materiale estrattivo. In condizioni spesso disumane e senza alcuna misura di sicurezza o protezione.

Così l’Occidente dei consumi contribuisce – consapevolmente o meno – a una forma di neocolonialismo che vede ancora una volta il cuore dell’Africa sfruttato dalla parte del globo più avanzata e “civilizzata”.

E il saccheggio continua.

“Congo: sfruttamento senza fine” è il titolo dell’incontro promosso da “Verità e giustizia: il Tigullio per i diritti” martedì 30 marzo 2021, alle ore 18, in collaborazione con Zucchero Amaro, Ufficio Scuola e Educazione della Diocesi di Chiavari, Il Bandolo,Cgil,Cisl e Uil Tigullio Golfo Paradiso. Parteciperanno all’evento in streaming il giornalista Domenico Quirico, inviato speciale del quotidiano “La Stampa”, padre Alex Zanotelli, missionario Comboniano in Africa, don Alberto Gastaldi, responsabile dell’Ufficio Scuola e Educazione della diocesi di Chiavari. Coordineranno l’incontro Alessandra Governa e Roberto Pettinaroli.

Sarà possibile seguire la videoconferenza collegandosi alla pagina Facebook o al canale YouTube dell’associazione “Verità e Giustizia: il Tigullio per i diritti”.

“Dopo l’assassinio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio scorso nei pressi di Goma con il carabiniere Vittorio Iacovacci, si sono riaccesi i riflettori sul Congo e sulle sue guerre dimenticate – dice Andrea Lavarello, presidente dell’associazione “Verità e giustizia: il Tigullio per i diritti”, promotrice dell’evento – Con questo incontro, grazie alla partecipazione di autorevoli testimoni, cerchiamo di dare un piccolo contributo di conoscenza su ciò che sta avvenendo, anche per far crescere la consapevolezza di come e quanto dai nostri comportamenti, anche di semplici consumatori, possano dipendere la vita e il destino di popoli sfruttati.