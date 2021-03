Uscio: bilancio approvato; bonus bebé e acquisto caserma

Dall’Ufficio del Sindaco di Uscio riceviamo e pubblichiamo

Approvato in Consiglio Comunale il Bilancio 2021-2023 del Comune di Uscio. L’Amministrazione ha riconfermato le aliquote IMU e l’addizionale comunale all’IRPEF che restano invariate rispetto ai precedenti anni, il bonus bebè di euro 300 a bambino dedicato ai nuovi nati, il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per le famiglie in difficoltà e gli aiuti alle attività economiche ed artigianali che hanno subito forti perdite a causa della pandemia Covid19. Entro aprile sarà approvato il piano finanziario TARI (tassa rifiuti) che non dovrebbe subire variazioni rispetto all’anno precedente.

Un bilancio ambizioso che prevede investimenti per la messa in sicurezza del territorio ed efficientamento energetico per € 1.100.000,00, nonché l’acquisto dell’immobile adibito a Caserma dei Carabinieri, in continuità con la volontà più volte espressa dall’Amministrazione di mantenere il presidio dell’Arma all’interno del Comune.