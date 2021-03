Sestri: due ambi al Lotto regalano 25 mila euro

Dall’ufficio stampa di Agimeg – Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco -riceviamo e pubblichiamo

Finisce a Campobasso la singola vincita più alta del concorso del Lotto del 25 marzo, pari a 15 mila euro grazie a una giocata sulla ruota di Bari, ma il premio più alto – riferisce l’agenzia Agimeg – è stato vinto da un giocatore di Sestri Levante (GE) che ha centrato due ambi secchi da 12.500 euro ciascuno, per un totale di 25 mila euro, grazie ai numeri 10-46 sulla ruota Nazionale. In luce anche i 14 mila euro vinti a Roma con un terno sulla ruota capitolina. Il 10eLotto premia invece Collegno, in provincia di Torino, con 37.500 euro, frutto di un ‘sette’ doppio numero oro su un’estrazione frequente. A seguire due premi da 30 mila euro ciascuno assegnati a Desenzano del Garda (BS) e Bollate (MI). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno dispensato vincite per un totale di 1,48 miliardi di euro.