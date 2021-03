Regione: lunedì e martedì, Consiglio in seduta per 14 ore

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno delle sedute convocate per: lunedì 29 marzo 2021 dalle10 alle 13 e dalle 14 alle 18; martedì 30 marzo 2021 dalle 10 alle 13.00 e dalle 14 alle ore 18

Proposta di legge 54 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Modifica alla legge regionale 1 giugno 2020 n.11 “Istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato”

Proposta di legge 56 (Sergio Rossetti, Angelo Vaccarezza, Claudio Muzio, Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna, Selena Candia, Roberto Centi, Paolo Ugolini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 “Istituzione del garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”

Proposta di deliberazione 11 (Stefano Balleari, Luca Garibaldi, Stefano Mai, Claudio Muzio, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Angelo Vaccarezza): Istituzione della Commissione speciale con funzioni di studio sul NextGenerationEU, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento Interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

Proposta di deliberazione: Nomina di tre membri ai fini del rinnovo dell’Assemblea dell’Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova.

Disegno di legge 53: Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio sanitario regionale”.

Proposta di deliberazione 9:Programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 – presa d’atto delle modifiche sostanziali approvate dalla Commissione europea

Proposta di deliberazione 10: Presa d’atto del POR FESR Liguria 2014-2020, nel testo approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2020) 8390 del 25 novembre 2020.

Risoluzione 1: Sulle questioni connesse alle molestie sessuali nei luoghi lavorativi, con particolare riferimento alle possibili iniziative formative in materia, legate alla sicurezza sul lavoro. (Approvata dalle Commissioni III e IV).

Ordine del giorno 62 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul nuovo “Piano neve” per il territorio della Valle Scrivia.

Ordine del giorno 90 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sulla sicurezza degli edifici scolastici in Regione Liguria.

Ordine del giorno 19 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana): Sugli spostamenti fra comuni in zona arancione per le attività tradizionali che si svolgono in maniera individuale nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramenti quali la caccia, la pesca sportiva e la ricerca di funghi e tartufi.

Ordine del giorno 25 (Giovanni Battista Pastorino): Sul biodigestore in area spezzina, procedura di VAS, procedura di VIS e inchiesta pubblica.

Mozione 3 (Giovanni Battista Pastorino): Sulle centrali ENEL di La Spezia e di Genova in merito alle opportunità del progetto Futur-E in termini: ambientali, economici, occupazionali e di sviluppo della Regione Liguria.

Ordine del giorno 94 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sulla centrale Enel di La Spezia.

Ordine del giorno 232 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sulla Centrale Enel di La Spezia.

Mozione 4 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni.

Mozione 5 (Luca Garibaldi, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa): Sull’educazione all’affettività.

Mozione 6 (Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Angelo Vaccarezza): Sulle condizioni del popolo saharawi.

Mozione 8 (Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sul sostegno alle attività del settore intrattenimento e istituzione dell’Albo regionale dei locali storici.

Mozione 12 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulle misure di ristoro relative alle chiusure delle attività H24 previste dalle ordinanze regionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Ordine del giorno 31 (Sergio Rossetti, Giovanni Battista Pastorino, Fabio Tosi): Sulla stabilizzazione dei lavoratori precari ex dl 109/2018 (Ponte Morandi).

Ordine del giorno 113 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla determinazione dei criteri di accesso ai bandi pubblici per i lavoratori dell’ex Ponte Morandi.

Ordine del giorno 36 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi): Sul riconoscimento economico delle professioni sanitarie.

Ordine del giorno 38 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’estensione dei territori di applicabilità del Just Transition Fund.

Ordine del giorno 45 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo, Luca Garibaldi, Stefano Mai, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sull’esclusione degli agenti di commercio dai ristori a fondo perduto.

Ordine del giorno 120 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’inserimento dei codici Ateco esclusi dai ristori.

Ordine del giorno 106 (Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Laura Lauro, Chiara Cerri, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Domenico Cianci): Sull’avvio dell’iter procedurale per l’individuazione dell’area e la costruzione del carcere nell’area savonese della Valbormida.

Ordine del giorno 107 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sull’attivazione di un tavolo di concertazione a supporto delle amministrazioni locali per l’emergenza meteo.

Ordine del giorno 108 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sull’emergenza riguardante la viabilità sulla A7 Genova Ovest – Genova Bolzaneto.

Ordine del giorno 109 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla proposta di un tavolo tecnico permanente sulla viabilità ligure.

Ordine del giorno 110 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul finanziamento della struttura sportiva “R. Zaccari”.

Ordine del giorno 116 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul deposito di legname sugli arenili.

Mozione 9 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Su azioni a tutela del commercio locale e richiesta al Governo di introdurre una “web tax”.

Mozione 11 (Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessio Piana): Sulle iniziative a favore delle Strutture socio-sanitarie a seguito dell’emergenza Covid-19.

Ordine del giorno 67 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’impegno al sostegno economico del comparto socio-sanitario.

Ordine del giorno 39 (Sandro Garibaldi): Sui pannelli fonoassorbenti autostradali liguri.

Ordine del giorno 193 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sul crollo del ponte di Albiano Magra (SP).

Ordine del giorno 197 (Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari): Sulle iniziative a sostegno della richiesta di liberazione di Patrick Zaki.

Ordine del giorno 198 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla possibilità di riaprire palestre e impianti sportivi nelle zone gialle.

Ordine del giorno 199 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sugli interventi urgenti su regolamentazione e infrastrutture per l’utilizzo dei monopattini in sicurezza.

Ordine del giorno 201 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’introduzione del Nipt Test gratuito per tutte le donne residenti in Liguria.

Mozione 14 (Claudio Muzio): Sull’istituzione dell’Elenco regionale dei soggetti abilitati a realizzare interventi di dermopigmentazione.

Mozione 19 (Claudio Muzio): Sulla proposta al Presidente della Repubblica riguardante la nomina a senatore a vita di un rappresentante degli esuli giuliano-dalmati.

Ordine del giorno 117 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulla Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

Ordine del giorno 203 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulle azioni di contrasto alla crisi economico-sociale acuita dalla pandemia da Covid-19.

Ordine del giorno 208 (Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Domenico Cianci, Chiara Cerri, Laura Lauro, Daniela Menini): Sull’intervento indirizzato alla modifica del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in materia di rifiuti.

Ordine del giorno 209 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulla predisposizione di un tavolo di lavoro per lo smart working in Liguria.

Ordine del giorno 215 ( Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul prolungamento dell’attività di centrali elettronucleari in Francia.

Ordine del giorno 216 (Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sulla normazione della pratica dello scuttling.

Ordine del giorno 217 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Alessandro Bozzano): Sulle azioni concrete a difesa delle trentamila piccole e medie imprese del comparto balneare italiano.

Ordine del giorno 218 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui lavoratori portuali.

Ordine del giorno 220 (Angelo Vaccarezza, Chiara Cerri, Laura Lauro, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Domenico Cianci): Sulle deroga alle limitazioni delle norme a tutela della biodiversita’ dell’Ente Parco del Beigua a sostegno delle aziende agroforestali.

Ordine del giorno 222 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini): Sui lavori di ricostruzione di ponte in località Veirera S.P. 31 “Urbe Piampaludo La Carta”.

Ordine del giorno 225 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul potenziamento della gestione dei fondi europei.

Ordine del giorno 231 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulle iniziative della Regione Liguria trasmesse nei canali d’informazione.

Ordine del giorno 234 (Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sui provvedimenti attuativi del provvedimento legislativo riguardante le azioni di armonizzazione, accompagnamento e sostegno operativo alle amministrazioni appaltanti liguri.

Ordine del giorno 236 (Laura Lauro): Sull’estensione alla zona 4 dell’obbligo della progettazione antisismica.