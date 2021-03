RASSEGNA STAMPA. No vax, Lavagna, il caso diventa nazionale

Oggi, venerdì 26 marzo, auguri a Emanuele. Oggi appuntamento annuale con “M’illumino di meno” .Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: disertore (di soldato che abbandona, il suo reparto, contro il giuramento prestato; chiunque si sottrae slealmente ad un obbligo). Proverbi: “Marzo la serpe esce dal balzo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Corriere della Sera: “Dietro la Lavagna” è il titolo del quotidiano corsivo di Massimo Gramellini sulla prima pagina del quotidiano più venduto. Del caso del no vax per altro ne hanno parlano tutti i media nazionali.

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 sono 31 i nuovi contagiati e salgono a 53 i ricoverati a Sestri Levante, dove si registra anche un decesso”; “Contagi di medicina “No caccia al colpevole”. Vaccini: “Il dottor Roberto Santi, di Sestri Levante, sconsiglia i propri pazienti a vaccinarsi”. Spazi aggiuntivi per i locali; Sestri Levante conferma il suo sì”; “Farmacisti quasi pronti”; “Noi vaccinati in piazzetta a Portofino”.

Sestri Levante: la cultura in quattro anniversari. Sestri Levante: nuovi servizi per arricchire l’offerta estiva. Casarza Ligure: raccolta alimenti nella chiesa di San Michele. Lavagna: stop alla velocità, velobox anche in zona 30. Chiavari: spacciavano droga nel Tigullio a giovanissimi studenti: sei arresti tra Sestri e Carasco. Chiavari: l’arte di Luiso Sturla ispira nuovi abiti. Chiavari: scuole Mazzini ovest, restauro al traguardo. Chiavari: BiciBus da casa a scuola, il tragitto diventa green. Chiavari: stasera spegne le luci nell’ex tribunale.

Rapallo: cinque semafori sull’Aurelia prima di arrivare a Chiavari. Rapallo: hanno il reddito di cittadinanza, lavorano al cimitero. Santa Margherita Ligure: prime sculture lungo l’anello escursionistico di Nozarego.

Recco: erano nascosti nel carico di un tir in A-12, soccorsi quattro clandestini. Recco: altri resti in spiaggia provenienti dal cimitero di Camogli.