Rapallo: il primo giugno, l’attracco di 47 yacht (2)

Lunedì prende corpo il cantiere per la ricostruzione della diga foranea del porto Carlo Riva di Rapallo. Come noto sarà alta sette metri e non sarà Fincantieri a realizzarla. I lavori andranno avanti speditamente. Intanto dall’1 giugno al 30 settembre, in pieno periodo estivo quando il rischio di grandi mareggiate è praticamente nullo, alle banchine più protette potranno attraccare 47 yachts. La direzione dello scalo è affidata ad una persona competente, stimata che gode della piena fiducia di Davide Bizzi: Giuseppe Pontremoli (nella foto).