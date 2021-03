Lettere/ “Chiavari: il Dante cacciatore di cui nessuno parla”

Da Pino Lanata riceviamo e pubblichiamo

Animali e cacce nella Divina Commedia

In questi giorni si parla molto di Dante e della sua grande opera.

Rileggendo un libro di Giorgio Zauli edizioni Polistampa Firenze anno 2009 si rileva che “il Dante è osservatore del comportamento animale, esperto di falconeria d’alto volo e di caccia coi segugi agli ungulati e non digiuno di altre pratiche venatorie”.

E Dante riesce a rendere con ancor più straordinarie evidenza e potenza la lupa coi versi 88/99, sempre del I canto. Perfetta la scelta della bestia più temuta per la quotidiana contiguità, perfetta la scelta al femminile perché solo la femmina, pressata dalla famelica prole, appare tanto insaziabile, ingorda, temeraria e spaventosa nella sua magrezza, nonché implacabile nella caccia.

Canto I dell’Inferno

Vedi (Virgilio) la bestia per cui mi volsi;

aiutami da lei, famoso saggio,

ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi.

“A te convien tener altro viaggio”

Rispose poi che lagrimar mi vide,

“se vuo’ campar d’esto loco selvaggio;

ché questa bestia, per la qual tu gride

non lascia altrui passar per la sua via,

ma tanto lo impedisce che l’uccide;

e ha natura sì malvagia e ria

che mai non empie la bramosa voglia,

e dopo il pasto ha più fame che pria.

Canto VII dell’Inferno

Poi si rivolse a quell’enfata labbia,

e disse: “Taci, maledetto lupo:

consuma dentro te con la tua rabbia

Canto XX del Purgatorio

Maledetta sie tu, antica lupa,

che più di tutte l’altre bestie hai preda,

per la tua fame senza fine cupa!

… Non ci deve perciò stupire che oggi, superata l’atavica paura e dimenticate le superstiziose credenze, là dove l’uomo vive a stretto contatto con i branchi, il lupo rimanga la belva più ostile e dannosa, proprio come ai tempi del Poeta quando lo si poteva incontrare appena fuori città, nonostante i lupari, le grandi cacce, i segugi, i veltri..

… nell’ottocento anche il Comune di Chiavari assegnava premi in denaro a chi uccideva lupi!