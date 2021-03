Lavagna: parte il progetto “”Antropologia sul campo”

di Giuseppe Valle

Ieri gli studenti del Liceo Marconi-Delpino di Chiavari (classi III C – Scienze Umane e III A – Liceo Economico Sociale) accompagnati dalle loro docenti Rossella Gregori e Antonella Perugi, hanno presentato al sindaco Alberto Mangiante il questionario elaborato dai ragazzi per condurre una ricerca antropologica e sociologica atta a individuare le strutture e i luoghi per attività sportive e culturali.

Scopo di tale ricerca etnografica – nata da un’intuizione di Giorgio “Getto” Viarengo – è contribuire a fornire un quadro dettagliato dell’offerta del territorio, in vista della presentazione della candidatura di Genova a “Capitale Europea dello Sport 2024”.

Dei 26 Comuni interpellati hanno già risposto, oltre a Lavagna, Chiavari, Sestri e Borzonasca.

Il Sindaco della Città Metropolitana Marco Bucci è stato informato dalla Dirigente Paola Salmoiraghi per inserire il Tigullio nella più ampia piattaforma che fornirà ai visitatori un quadro dettagliato e qualificato delle iniziative che riguardano sia lo sport sia la cultura.

Al termine di questo impegnativo lavoro, i docenti contano di presentare i risultati in una sede appropriata, sia essa un convegno o altra forma di divulgazione, compatibilmente con la situazione che ci sarà dato di vivere nei prossimi mesi.