Lavagna: guasto all’acquedotto, arrivano le autobotti

A causa di lavori effettuati nel quartiere di Piazza la Scafa, si è verificata la rottura di un tubo dell’acqua potabile.

Per la riparazione si è reso necessario chiudere un ”ramo” di condotta idrica che ha provocato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile nei quartieri: “La Scafa”, “Lungo Entella” ed il “Porto turistico” (per cui si è provveduto ad avvisare la Capitaneria ed il nostromo).

Il Sindaco e gli Uffici Tecnici Comunali hanno provveduto subito ad allertare la Società Iren che ha già inviato n. 2 autobotti posizionandole in:

– Via dei Devoto in prossimità del Lungo Fiume;

– Via Ceccardi.

La riparazione ed il conseguente ripristino dell’erogazione dovrebbe avvenire intorno alle ore 15.30 di oggi.

Ci scusiamo per il disagio.