Lavagna: Comune, piano triennale anti corruzione

Dalla segreteria del sindaco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina la Giunta Comunale di Lavagna ha deliberato su due documenti a cui tiene particolarmente, a fronte di una precisa volontà di questa Amministrazione di agire sempre in un’ottica di trasparenza e virtuosismo.

E’ stato, infatti, approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che prevede misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi, nonché allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa.

L’altra delibera riguarda, invece, il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, accordo individuato dalle organizzazioni specializzate quale uno degli strumenti più significativi per prevenire la corruzione nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici.

Grande soddisfazione del Sindaco Gian Alberto Mangiante che, con queste due delibere, prosegue il percorso per allontanare la città da ingombranti fantasmi del passato e agire nella massima integrità e trasparenza, anche se ciò, spesso, porterà a maggiore dispendio di energie negli Uffici già duramente provati dai drastici tagli del personale