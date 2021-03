In Gattorna, Comune di Moconesi, i Carabinieri della locale Stazione, conclusione approfondimenti investigativi scaturiti da querela presentata da un cittadino italiano, deferivano in stato di libertà per il reato di truffa un cittadino italiano di anni 67, residente nella provincia di Bergamo. Dopo aver ricevuto dalla vittima il pagamento inerente alla vendita di un’autovettura inserzionata su un sito on-line, non provvedeva alla relativa consegna.