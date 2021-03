Chiavari: il Maria Luigia trionfa a Firenze

di Giuseppe Valle

Per il concorso “Vie d’Europa…sui passi di un autore” giunto alla 15° edizione, dedicato quest’anno a Rudyard Kipling, le classi Medie delle Scuole Maria Luigia hanno fatto razzia di premi.

Nelle quattro sezioni (Narrativa: racconto in italiano. Elaborato in lingua inglese. Elaborato di arte. Tesine) hanno ottenuto il primo premio per l’elaborato in inglese gli alunni della prima media, il secondo posto nelle tesine per la prima media e una menzione d’onore per la seconda media, e due menzioni d’onore per gli elaborati di arte, assegnati ancora alla prima media.

I docenti (Michela Bruzzo, Maria Luisa Taddei, Giorgio Guerisoli, Michele Gianelli e Giuditta Valle) hanno lavorato, a partire da settembre, con attività di gruppo interscambiabili, sempre nel rispetto delle norme Covid e hanno trasmesso ai ragazzi l’entusiasmo e il piacere di collaborare per uno scopo comune, mettendo le proprie competenze e capacità gli uni al servizio degli altri.