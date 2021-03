Chiavari: causa lavori, erogazione acqua sospesa lunedì 29

Da Iren Acqua Tigullio riceviamo e pubblichiamo

A causa di lavori necessari allo spostamento di una tubazione, il giorno lunedì 29 marzo 2021 dalle ore 13:30 alle ore 18:30 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Chiavari: Piazza Saint Front, Via Piacenza, Pedonale lungo fiume Entella, Via Brignole, Via Lungo Entella, Via Ri Lungo Entella, Viale Kasmann, Via Bado Giannotto, Via Ugolini, Via Traversa di Via Ugolini, Via Canale, Via Comignano, Via Damiano Chiesa, Via Renato Orsi, Via Gastaldi, Corso Lavagna, Via Pio X, Via A. E. Devoto, Vie limitrofe.

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua e di emulsione da aria che si risolveranno comunque in breve tempo.