Camogli: Via Crucis stasera al Boschetto

Da Alessandro Mortola, cancelliere della Confraternita di N.S. Addolorata del Boschetto – Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Quest’anno a causa della pandemia non sarà possibile lo svolgimento della tradizionale processione della Via Crucis a Camogli, che normalmente prende il via dal Piazzale del Santuario di N.S. del Boschetto e snodandosi per le vie del centro cittadino arriva in Basilica di Santa Maria Assunta.

Considerata la pandemia, le normative vigenti per contrastarne la diffusione e i rischi di ulteriori restrizioni, la Via Crucis è stata anticipata a venerdì prossimo, ultimo di Quaresima, e si svolgerà in Santuario di N.S. del Boschetto a partire dalle ore 20:30.

La durata prevista è di circa 40 minuti e questo permetterà ai fedeli il rientro alle proprie abitazioni in sicurezza entro l’orario limite posto dal coprifuoco.